Автогол позволил «Челси» открыть счёт в матче с «Эвертоном». Видео
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон». После первого тайма счёт 1:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля.
На 31-й минуте матча прошла атака «Челси» левым флангом: защитник Маркос Алонсо от края штрафной исполнил силовой прострел в центр, откуда Кай Хаверц пробил в касание, а мяч рикошетом от ноги защитника «ирисок» Бена Годфри залетел в ворота.
Видео автогола Бена Годфри в матче «Челси» — «Эвертон»
«Челси» набрал в 27 матчах 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (46) — на пятом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.
Матч первого круга завершился победой «ирисок» со счётом 1:0.
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