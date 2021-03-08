Автогол позволил «Челси» открыть счёт в матче с «Эвертоном». Видео

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон». После первого тайма счёт 1:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля.



На 31-й минуте матча прошла атака «Челси» левым флангом: защитник Маркос Алонсо от края штрафной исполнил силовой прострел в центр, откуда Кай Хаверц пробил в касание, а мяч рикошетом от ноги защитника «ирисок» Бена Годфри залетел в ворота.

Видео автогола Бена Годфри в матче «Челси» — «Эвертон»

«Челси» набрал в 27 матчах 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (46) — на пятом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.



Матч первого круга завершился победой «ирисок» со счётом 1:0.