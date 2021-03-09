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Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал уход Сергея Рыжикова из клуба

Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал уход Сергея Рыжикова из клуба
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал уход голкипера Сергея Рыжикова из клуба. Рыжиков уже попрощался с командой.

«Сергей действительно покидает «Тамбов». Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет. Только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу. Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьёй. Поэтому можно сказать, что уходит по семейным обстоятельствам. Накопилась определённая физическая и моральная усталость. Скорее всего, речь идёт о завершении карьеры. Ещё раз скажу, что мы благодарны Сергею за то время, которое он был в команде», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сергей Рыжиков в ближайшее время покинет «Тамбов». Скорее всего, он завершит карьеру
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