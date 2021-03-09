Сергей Рыжиков в ближайшее время покинет «Тамбов». Скорее всего, он завершит карьеру

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в ближайшее время покинет команду, сообщает Metaratings. Он уже попрощался с одноклубниками.



«Осталось утрясти формальности с клубом. А пока прекращаю свою трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьёй. Скорее всего, всё идёт к завершению карьеры», — сказал Рыжиков.



Напомним, зимой «Тамбов» столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями, из-за которых под вопросом оказалось участие команды в оставшихся матчах сезона. По словам Рыжикова, он не получает зарплату уже пять месяцев.



Сергей перешёл в «Тамбов» в прошлом году из «Крыльев Советов». Наиболее известен игрок по выступлению за «Рубин», где провёл 10 лет. В нынешнем сезоне 40-летний голкипер принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил 32 гола.

Сергей Рыжиков: пять месяцев сижу без зарплаты. Пока супруга меня кормит