Клопп: не стану главным тренером сборной Германии ни летом, ни после лета

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не планирует возглавлять сборную Германии после Евро-2020. Ранее стало известно, что действующий наставник национальной команды Йоахим Лёв покинет сборную после турнира.
«Готов ли я возглавить сборную Германии летом? Нет. После лета? Тоже нет. Лёв проделал невероятную работу на этом посту. Он один из самых успешных наставников в истории национальной команды. Я понимаю, что он хочет триумфально выступить на чемпионате Европы, а потом его работу будет выполнять кто-то другой. Есть масса хороших немецких специалистов.
Я говорю «нет». Ни летом, ни после лета я не буду доступен. У меня осталось ещё три года по контракту в «Ливерпуле». Когда вы подписываете контракт, вы стараетесь его придерживаться, разве нет?» — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
- 9 марта 2021
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