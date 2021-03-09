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Гвардиола: Лапорта привнесёт оптимизм в «Барселону»

Гвардиола: Лапорта привнесёт оптимизм в «Барселону»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу Жоана Лапорты на выборах президента «Барселоны».

«Выборы прошли отлично. Лапорта привнесёт оптимизм в клуб. Желаю ему всего наилучшего в этом сезоне и в будущем», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Напомним, в качестве кандидатов в президенты «Барселоны» были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом первый назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».

Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.

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