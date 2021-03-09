Гвардиола: Лапорта привнесёт оптимизм в «Барселону»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу Жоана Лапорты на выборах президента «Барселоны».
«Выборы прошли отлично. Лапорта привнесёт оптимизм в клуб. Желаю ему всего наилучшего в этом сезоне и в будущем», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.
Напомним, в качестве кандидатов в президенты «Барселоны» были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом первый назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».
Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
Пуйоль поздравил Лапорту с победой на выборах президента «Барселоны»
Рекомендуем вам
- 9 марта 2021
-
22:16
-
22:13
-
21:52
-
21:51
-
21:37
-
21:37
-
21:11
-
21:05
-
20:43
-
20:36
-
20:19
-
20:06
-
20:00
-
19:49
-
19:45
-
19:40
-
19:26
-
19:00
-
18:59
-
18:30
-
18:14
-
18:12
-
17:54
-
17:42
-
17:40
-
17:30
-
17:27
-
17:18
-
17:16
-
17:16
-
17:04
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам