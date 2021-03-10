Фанат «ПСЖ» утром включил пожарную сигнализацию в отеле, где расположилась «Барселона»

Фанаты «Пари Сен-Жермен» попытались помешать игрокам «Барселоны» восстановиться в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает RMC.
По информации источника, неназванный болельщик французской команды снял номер в том же отеле, в котором остановилась «Барселона». В 4 часа утра другие болельщики «ПСЖ» устроили фейерверк у отеля, чтобы нарушить сон футболистов соперника, а через час фанат включил пожарную сигнализацию в здании. Позже его доставили в местное отделение полиции.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится сегодня, 10 марта, в Париже (Франция). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «Барселона». Первый матч завершился победой парижан со счётом 4:1.
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