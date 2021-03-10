Фанаты «ПСЖ» подготовили оскорбительный баннер про Шакиру. Французский клуб отреагировал

Фанаты «Пари Сен-Жермен» некрасиво повели себя перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Как сообщает Eurosport.fr, 8 марта, в Международный женский день, поклонники парижского клуба показали подготовленные к предстоящей встрече баннеры. Один из них был посвящён певице Шакире, чьим мужем является защитник «Барселоны» Жерар Пике.
На баннере было написано «Шакира из Ла-Жункеры». Так фанаты «ПСЖ» оскорбили Шакиру. Город Ла-Жункера находится в Каталонии, на границе Испании и Франции, и известен своими секс-работницами.
В «ПСЖ» уже отреагировали на поведение своих болельщиков. Представители парижан заявили Le Parisien следующее: «Клуб решительно и безоговорочно осуждает подобные послания и считает их абсурдными и совершенно неприемлемыми».
Матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится сегодня, 10 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу французской команды.
- 10 марта 2021
-
15:18
-
15:13
-
14:58
-
14:31
-
14:27
-
14:08
-
14:03
-
13:53
-
13:29
-
13:13
-
12:58
-
12:42
-
12:21
-
12:11
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:56
-
11:40
-
11:29
-
11:21
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:30
-
10:28
-
10:23
-
10:22
-
10:15
-
10:06
-
10:00