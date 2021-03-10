Фанаты «ПСЖ» подготовили оскорбительный баннер про Шакиру. Французский клуб отреагировал

Фанаты «Пари Сен-Жермен» некрасиво повели себя перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».



Как сообщает Eurosport.fr, 8 марта, в Международный женский день, поклонники парижского клуба показали подготовленные к предстоящей встрече баннеры. Один из них был посвящён певице Шакире, чьим мужем является защитник «Барселоны» Жерар Пике.



На баннере было написано «Шакира из Ла-Жункеры». Так фанаты «ПСЖ» оскорбили Шакиру. Город Ла-Жункера находится в Каталонии, на границе Испании и Франции, и известен своими секс-работницами.



В «ПСЖ» уже отреагировали на поведение своих болельщиков. Представители парижан заявили Le Parisien следующее: «Клуб решительно и безоговорочно осуждает подобные послания и считает их абсурдными и совершенно неприемлемыми».



Матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится сегодня, 10 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу французской команды.

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