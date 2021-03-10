Гендиректор «Рубина» раскритиковал «Ак Барс Арену» за качество газона в матче с «Зенитом»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о качестве газона на «Ак Барс Арене» в последнем домашнем матче с «Зенитом» (2:1).



«Мы тратим колоссальное время на команду, которая играет в хороший футбол. Для этого нужен газон. А матч с «Зенитом»… Мне это напомнило нулевые и девяностые. Сегодня у нас была комиссия РПЛ. Посмотрели качество газона и признали его неудовлетворительным, хотя «Ак Барс Арена» прекрасно знала, что мы будем играть. Можно же было подготовиться.

А «Центральному» мы сказали подстраховаться на всякий случай. В итоге за 10 дней они подготовили такой газон, который комиссия признала одним из трёх лучших в стране прямо сейчас. Хотя снега у нас не меньше. На нашем тренировочном поле тоже всё нормально, а здесь… Ну я просто теряюсь в догадках, как так можно было. Просто катастрофа. Отразится ли финансово? Для нас даже где-то в плюс пойдёт, меньше аренду заплатим. Мы платим больше всех в стране за аренду «Ак Барс Арены». Даже «Зенит», пока в своё управление не получил свой стадион, платил меньше. Мы здесь все кипим. Такой прекрасный стадион, а газон всё убивает. Бардак. У нас вся команда в шоке. Очень обидно, что приходится снова уезжать на старый стадион», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.