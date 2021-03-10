Агроном «Локомотива»: стадиону в Казани нужно минимум 14 дней, чтобы восстановить газон

Главный агроном «Локомотива» Владислав Лысенко прокомментировал состояние газона на «Ак Барс Арене» в матче «Рубина» с «Зенитом» (2:1).



«Я думаю, стадиону в Казани, чтобы восстановить газон, потребуется точно не менее 14 дней, а оптимально – 21-25 дней. Что делать с ближайшим домашним матчем? Здесь уже лига должна говорить о том, где эта встреча состоится. Я думаю, что матч пройдет не на «Казань Арене», а на резервном стадионе. Но это неофициальная информация. Тут только РПЛ может сказать что-то точно. На мой взгляд, проводить следующий домашний матч там же не стоило бы, а лучше дать возможность газону восстановиться. Мне кажется, это более приоритетная задача. При этом, несмотря на такой ужасающий вид, газон сохранил свою жизнеспособность – он действительно может восстановиться. Не всё так плохо, как кажется по трансляции», — сказал Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В Москве и Казани на стадионах огороды, а в Питере – хорошее поле. Почему так происходит? Скрины с трансляций и подробное объяснение эксперта.