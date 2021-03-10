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«Алания» обыграла брянское «Динамо» и обогнала «Торпедо»

«Алания» обыграла брянское «Динамо» и обогнала «Торпедо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги брянское «Динамо» проиграло владикавказской «Алании». Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Брянске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 50-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Алании» Бутта Магомедов. Спустя восемь минут преимущество осетинской команды увеличил нападающий Ислам Машуков.

«Алания» в 29 матчах набрала 55 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда Спартака Гогниева обогнала московское «Торпедо» (54). «Динамо» (22) находится на 20-м месте в таблице. Лидером соревнований являются «Крылья Советов» (64).

Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:

«Чайка» — «Акрон» — 0:1.

«Чертаново» — «Волгарь» — 1:1

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
10 марта 2021, среда. 17:00 МСК
Динамо-Брянск
Брянск
Окончен
0 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Магомедов – 50'   0:2 Машуков – 58'
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