«Алания» обыграла брянское «Динамо» и обогнала «Торпедо»
В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги брянское «Динамо» проиграло владикавказской «Алании». Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Брянске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 50-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Алании» Бутта Магомедов. Спустя восемь минут преимущество осетинской команды увеличил нападающий Ислам Машуков.
«Алания» в 29 матчах набрала 55 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда Спартака Гогниева обогнала московское «Торпедо» (54). «Динамо» (22) находится на 20-м месте в таблице. Лидером соревнований являются «Крылья Советов» (64).
Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:
«Чайка» — «Акрон» — 0:1.
«Чертаново» — «Волгарь» — 1:1
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