Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Марсель» обыграл «Ренн» в первом матче под руководством Сампаоли

«Марсель» обыграл «Ренн» в первом матче под руководством Сампаоли
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Ренн». Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 88-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Марселя» Микаэль Кюизанс. Результативную передачу отдал нападающий Луис Энрике.

Этот матч стал первым для Хорхе Сампаоли в качестве главного тренера «Марселя». Сампаоли покинул пост главного тренера «Атлетико Минейро» 23 февраля, а 26 февраля был объявлен главным тренером «Марселя». Сообщалось, что «провансальцы» заплатят бразильскому клубу € 650 тыс. в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта Сампаоли.

«Марсель» набрал 42 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. «Ренн» (38) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (62).

Франция - Лига 1. 22-й тур
10 марта 2021, среда. 21:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кюизанс – 88'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021