«Марсель» обыграл «Ренн» в первом матче под руководством Сампаоли

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Ренн». Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 88-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Марселя» Микаэль Кюизанс. Результативную передачу отдал нападающий Луис Энрике.



Этот матч стал первым для Хорхе Сампаоли в качестве главного тренера «Марселя». Сампаоли покинул пост главного тренера «Атлетико Минейро» 23 февраля, а 26 февраля был объявлен главным тренером «Марселя». Сообщалось, что «провансальцы» заплатят бразильскому клубу € 650 тыс. в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта Сампаоли.



«Марсель» набрал 42 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. «Ренн» (38) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (62).