«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: Мане упрочил преимущество английской команды

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречается с «РБ Лейпциг». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). К 75-й минуте счёт 3:0 в пользу английской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 74-й минуте встречи нападающий «Ливерпуля» Садио Мане упрочил преимущество английской команды в счёте, забив второй гол после передачи форварда Дивока Ориги.

Первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:0. Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». «Ливерпуль» занял первое место в группе D. «РБ Лейпциг» — второе место в турнирной таблице группы H, уступив «ПСЖ».