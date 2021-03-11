Президент «ПСЖ»: Неймар и Мбаппе навсегда останутся в клубе

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала.
В первой встрече парижане на выезде разгромили соперника со счётом 4:1. В ответном матче, состоявшемся накануне, 10 марта, каталонцы пропустили первыми, но затем восстановили равновесие и имели шанс уйти на перерыв, ведя в счёте. Однако форвард Лионель Месси не реализовал пенальти. Во втором тайме голов не было, итоговый счёт — 1:1.
«Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов — это повод для гордости. Лично я уже забыл, что произошло четыре года назад («Барселона» после поражения 0:4 выиграла 6:1 и выбила «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата»). История останется историей, но мы здорово сыграли и прошли сильную «Барселону», так что мы счастливы. Неймар и Мбаппе — игроки «ПСЖ» и навсегда ими останутся», — цитирует Аль-Хелаифи L’Equipe со ссылкой на RMC Sport.
- 11 марта 2021
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