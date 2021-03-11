Управляющий директор «Спартака»: критерии к новому тренеру сформированы, мы уже выбираем

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал поиски нового главного тренера для второй команды.



«Критерии выбора нового главного тренера уже давно сформированы. Мы уже не формируем критерии, мы выбираем тренера. Если список кандидатов большой, значит, подход непрофессиональный. Мы подходим профессионально — в списке должно быть не больше пяти кандидатур», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.



Напомним, бывший главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук был отправлен в отставку. Контракт со специалистом был рассчитан до конца следующего сезона. Команда, набрав 35 очков в 29 матчах, находится в пяти очках от зоны вылета в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, на 15-м месте.



С 2016 по 2018 год Пилипчук входил в тренерский штаб главной команды «Спартака», будучи ассистентом наставника Массимо Карреры, и становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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