Матч сборной России против Мальты может не состояться

Игра сборной России против команды Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 оказалась под угрозой срыва из-за мер местных властей по борьбе с коронавирусом.
Правительство островного государства ввело запрет на спортивные мероприятия до 11 апреля из-за вспышки случаев COVID-19. Как сообщает Times Of Malta, министерство иностранных дел Мальты обратилось к властям с просьбой предоставить исключение для отборочного матча ЧМ при условии соблюдения протоколов по охране здоровья во время тренировок.
Другой вариант — сыграть матч на нейтральном поле в другой стране. Провести матч просит и Мальтийская футбольная ассоциация, заявив, что поддерживает регулярные контакты со спортивным министерством.
Матч между сборными Мальты и России намечен на 24 марта.
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