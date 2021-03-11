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Матч сборной России против Мальты может не состояться

Матч сборной России против Мальты может не состояться
Футбол / Сборная России 0

Игра сборной России против команды Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 оказалась под угрозой срыва из-за мер местных властей по борьбе с коронавирусом.

Правительство островного государства ввело запрет на спортивные мероприятия до 11 апреля из-за вспышки случаев COVID-19. Как сообщает Times Of Malta, министерство иностранных дел Мальты обратилось к властям с просьбой предоставить исключение для отборочного матча ЧМ при условии соблюдения протоколов по охране здоровья во время тренировок.

Другой вариант — сыграть матч на нейтральном поле в другой стране. Провести матч просит и Мальтийская футбольная ассоциация, заявив, что поддерживает регулярные контакты со спортивным министерством.

Матч между сборными Мальты и России намечен на 24 марта.

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