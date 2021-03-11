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«Тоттенхэм Хотспур» — «Динамо» (Загреб): стартовые составы на матч 1/8 финала ЛЕ

«Тоттенхэм Хотспур» — «Динамо» (Загреб): стартовые составы на матч 1/8 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0
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Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Тоттенхэм Хотспур» — «Динамо» (Загреб). Встреча пройдёт в Лондоне (Англия). Начало матча — в 23:00 мск.

Команды объявили стартовые составы:

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис (к), Б. Дэвис, Санчес, Дайер, Орье, Сиссоко, Алли, Ндомбеле, Ламела, Кейн, Сон Хын Мин.

«Динамо» (Загреб): Ливакович, Теофиль-Катрен, Леовац, Лауритсен, Ристовски, Майер, Иванушец, Адеми (к), Якич, Оршич, Петкович.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе со Сердаром Гёзюбююком. Ассистенты — Йохан Балдер, Йост ван Зейлен. Резервный судья: Бас Нейхейс.

Отметим, что очередность матчей в этой паре была изменена в соответствии с регламентом Лиги Европы-2020/21 и решением Комитета УЕФА. Первый матч будет сыгран в Лондоне, ответный — в Загребе 18 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2021, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Динамо З
Загреб, Хорватия
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