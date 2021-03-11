«Тоттенхэм Хотспур» — «Динамо» (Загреб): стартовые составы на матч 1/8 финала ЛЕ

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Тоттенхэм Хотспур» — «Динамо» (Загреб). Встреча пройдёт в Лондоне (Англия). Начало матча — в 23:00 мск.
Команды объявили стартовые составы:
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис (к), Б. Дэвис, Санчес, Дайер, Орье, Сиссоко, Алли, Ндомбеле, Ламела, Кейн, Сон Хын Мин.
«Динамо» (Загреб): Ливакович, Теофиль-Катрен, Леовац, Лауритсен, Ристовски, Майер, Иванушец, Адеми (к), Якич, Оршич, Петкович.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе со Сердаром Гёзюбююком. Ассистенты — Йохан Балдер, Йост ван Зейлен. Резервный судья: Бас Нейхейс.
Отметим, что очередность матчей в этой паре была изменена в соответствии с регламентом Лиги Европы-2020/21 и решением Комитета УЕФА. Первый матч будет сыгран в Лондоне, ответный — в Загребе 18 марта.
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