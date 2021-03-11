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Нидерланды обошли Россию в рейтинге УЕФА. Теперь РПЛ на 8-м месте

Нидерланды обошли Россию в рейтинге УЕФА. Теперь РПЛ на 8-м месте
Футбол / РПЛ 0
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Аякс» переиграл «Янг Бойз» (3:0). Очередная победа амстердамского клуба на международной арене принесла Нидерландам два очка и 0,4 балла в рейтинге УЕФА.

После победы «Аякса» в матче с «Янг Бойз» коэффициент Нидерландов в сезоне-2020/2021 повысился до 8,400 баллов, а по сумме пяти последних сезонов — до 38,400 баллов. Россия, у которой не осталось представителей в еврокубках, имеет в своём активе 38,382 балла и уже никак не повысит свой коэффициент в нынешнем сезоне.

Таким образом, Нидерланды обошли Россию, сместив РПЛ с 7-го на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Ближайшее обновление официальной таблицы коэффициентов УЕФА ожидается утром 12 марта. Пока рейтинг на официальном сайте УЕФА не обновлён, Россия проводит свои последние часы на 7-м месте в этой таблице.

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Достаточно одной победы «Аякса», чтобы мы упали ещё ниже.
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