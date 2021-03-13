«Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за Эрлинга Холанда

«Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридский «Реал», «Ювентус» «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».

Холанд стал игроком дортмундской «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 10 голов и результативная передача в 6 матчах в рамках Лиги чемпионов.