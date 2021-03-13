«Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за Эрлинга Холанда
«Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридский «Реал», «Ювентус» «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».
Холанд стал игроком дортмундской «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 10 голов и результативная передача в 6 матчах в рамках Лиги чемпионов.
«Барселона» готова продать Гризманна, Коутиньо и ещё четырёх игроков ради покупки Холанда
Рекомендуем вам
- 13 марта 2021
-
04:07
-
03:49
-
02:46
-
02:24
-
01:01
-
00:55
-
00:53
-
00:48
-
00:46
-
00:35
-
00:25
-
00:22
-
00:05
- 12 марта 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:32
-
23:22
-
23:17
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:40
-
22:23
-
22:23
-
22:21
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:56
-
21:48
-
21:45
-
21:42
-
21:31
-
21:26
-
21:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам