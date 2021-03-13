«Кристал Пэлас» обыграл «Вест Бромвич» и вплотную приблизился к «Арсеналу»

В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой «стекольщиков» со счётом 1:0.

На 34-й минуте защитник «дроздов» Дарнелл Ферлонг сыграл рукой в собственной штрафной — судья с помощью VAR разглядел игру рукой и назначил пенальти. Капитан хозяев Лука Миливоевич хладнокровно пробил с 11-метровой отметки, разведя вратаря и мяч по разным углам.

Видео нарушения Дарнелла Ферлонга и реализованного пенальти в исполнении Луки Миливоевича

«Кристал Пэлас» в 29 матчах набрал 37 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, приблизившись к идущему на 10-м месте «Арсеналу» (сыгравшему пока 27 матчей) на расстояние одного очка. «Вест Бромвич» (18) — на предпоследнем, 19-м месте, отставая от спасительного 17-го места на восемь очков.