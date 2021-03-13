Дзюба вышел на третье место в списке бомбардиров чемпионата России, догнав Кириченко

Форвард «Зенита» Артём Дзюба благодаря голу в ворота «Ахмата» (4:0) в 22-м туре РПЛ и поднялся на третье место в списке бомбардиров в истории чемпионата России.

Дзюба забил 130-й гол в чемпионате. Нападающий «Зенита» догнал Дмитрия Кириченко, который также забил 130 голов.



Лидером рейтинга является Олег Веретенников, у которого 143 гола. На втором месте — Александр Кержаков (139 голов).

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.



На 59-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. Защитник получил пас в центре поля, рванул в свободную зону и из-за пределов штрафной уложил мяч в дальнюю девятку — без шансов для Шелии. Спустя шесть минут судья усмотрел фол в штрафной «Ахмата», и Сердар Азмун реализовал пенальти.



Третий мяч «Зенита» забил Артём Дзюба. Оздоев с левого края вырезал передачу в штрафную, Шелия ошибся на выходе, не добравшись до мяча, а Дзюба спокойно поразил пустые ворота. На 80-й минуте Андрей Мостовой забил четвёртый гол. Питерцы отбились после углового и убежали в быструю атаку, Сутормин дошёл до штрафной и отдал пас на Мостового, который на паузе убрал Мелкадзе и уложил мяч в дальний угол ворот.