Тренер «Спартака» Хинкель прокомментировал победу над «Динамо»

Тренер «Спартак» Андреас Хинкель прокомментировал результат матча с «Динамо» (2:1).



«Сегодня было отличное дерби. Обе команды показали интенсивный футбол, контролировали игру, но пропустили первыми. Мы чувствовали, что можем продолжать давить. Заставили игроков «Динамо» ошибиться, получили пенальти. Имели хорошие моменты. Надо отдать должное сопернику, у них тоже было много моментов. Максименко здорово сыграл», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» в 22 матчах набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.