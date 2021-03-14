Бубнов: «Зениту», несмотря на поражение ЦСКА, по-прежнему рано расслабляться

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги прошедшего игрового дня 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» одержал победу в дерби над «Динамо» (2:1), «Зенит» разгромно обыграл «Ахмат» (4:0), а ЦСКА сенсационно уступил тульскому «Арсеналу» (1:2).

«У ЦСКА был отличный шанс подойти к очной встрече с лидером, находясь в шаговой доступности. «Арсенал» давным-давно не побеждал, а «армейцы», казалось, пришли в себя после поражения от «Локомотива» и были на ходу. Однако настрой и отдача «Арсенала» вкупе с потерей концентрации ЦСКА в отдельных эпизодах обошлись фавориту слишком дорого. Негативно сказались ротация состава и травма Марио Фернандеса.

«Зенит» — «Ахмат»? Разгромный матч по счёту и далеко не столь однозначный по содержанию. В первом тайме «Ахмат» хорошо выглядел, навязал жесткую борьбу, сам не преуспел в контригре, но и у «Зенита» ничего не получалось впереди. Поворотный момент — шикарный дальний удар Караваева из совершенно неочевидной позиции. «Зенит» повел в счете, а вскоре еще и заработал право на пенальти. 2:0 — это уже был приговор.

По крайней мере, до матча «Сочи» с «Локомотивом», на второе место вышел «Спартак», который прибавляет от тура к туру, всё больше входит во вкус Промес, который очень неплохо себя проявил под нападающими (не хватало завершающего удара). «Зениту», несмотря на поражение ЦСКА, по-прежнему рано расслабляться. Вся борьба ещё впереди», — цитирует Бубнова Sportbox.