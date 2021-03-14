Клопп: победа в ЛЧ — мечта «Ливерпуля», но мы не в той ситуации, чтобы рассказывать сказки
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможной победе мерсисайдского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Это было бы мечтой, верно? Так почему бы и нет? Но мы не в той ситуации, чтобы рассказывать сказки. Для нас это четвёртый четвертьфинал за пять лет, включая Лигу Европы. Это хорошо. Наши мечты и желания — это совсем другое. Сейчас единственное, чем мы заняты — это подготовка к матчу с „Вулверхэмптоном“. Мы стараемся выступать как можно лучше», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Напомним, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021, обыграв «РБ Лейпциг» (2:0, 2:0). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен».
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