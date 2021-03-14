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«Реал Сосьедад» проиграл «Гранаде»

«Реал Сосьедад» проиграл «Гранаде»
Футбол / Испания 0

В матче 27-го тура испанской Примеры «Гранада» переиграла «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 51-й минуте единственный гол в матче забил защитник «Гранады» Херман Санчес, ему ассистировал защитник Виктор Диас.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Ассистенты — Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Карлос Альберто Карбонель Эрнандес.

«Гранада» в 27 матчах набрала 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (45) находится на пятом месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (63), на втором месте — мадридский «Реал» (57).

Испания - Примера. 27-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 18:15 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Санчес – 51'
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