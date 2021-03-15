Камано: дубль в ворота «Сочи» — это разблокировка моих способностей. Теперь я раскрепощён

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1). Гвинейский нападающий записал на свой счёт дубль.

«Спасибо команде и партнёрам, у нас коллективная победа, всех поздравляю. Мы хорошо готовились на сборе в Испании, упорно работали, поэтому такая победная колея, нужно продолжать в этом ритме. Рад, что мы добились победы, рад, что забил два мяча. Для меня это как разблокировка моих способностей, я более раскрепощён.

На что можем замахнуться в этом сезоне? Не нужно терять голову, нужно сохранять спокойствие, нужно готовиться от игры к игре, это принесёт нам высокое место в таблице. В конце сезона посмотрим, где окажемся, все игроки в команде понимают важность побед.

Знаю ли пару фраз на русском языке? Знаю достаточно слов, но сейчас я взволнован, однако могу заверить, что понимаю партнёров, знаю футбольные термины, с каждым днём я лучше понимаю партнёров по команде», — приводит слова Камано «Матч ТВ».