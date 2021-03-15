Камано: дубль в ворота «Сочи» — это разблокировка моих способностей. Теперь я раскрепощён

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1). Гвинейский нападающий записал на свой счёт дубль.
«Спасибо команде и партнёрам, у нас коллективная победа, всех поздравляю. Мы хорошо готовились на сборе в Испании, упорно работали, поэтому такая победная колея, нужно продолжать в этом ритме. Рад, что мы добились победы, рад, что забил два мяча. Для меня это как разблокировка моих способностей, я более раскрепощён.
На что можем замахнуться в этом сезоне? Не нужно терять голову, нужно сохранять спокойствие, нужно готовиться от игры к игре, это принесёт нам высокое место в таблице. В конце сезона посмотрим, где окажемся, все игроки в команде понимают важность побед.
Знаю ли пару фраз на русском языке? Знаю достаточно слов, но сейчас я взволнован, однако могу заверить, что понимаю партнёров, знаю футбольные термины, с каждым днём я лучше понимаю партнёров по команде», — приводит слова Камано «Матч ТВ».
- 15 марта 2021
-
01:42
-
00:58
-
00:51
-
00:41
-
00:35
-
00:21
-
00:20
-
00:07
-
00:07
- 14 марта 2021
-
23:46
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
23:17
-
23:02
-
22:53
-
22:40
-
22:29
-
22:28
-
22:23
-
22:17
-
22:16
-
22:04
-
21:58
-
21:54
-
21:49
-
21:40
-
21:35
-
21:34
-
21:29
-
21:29
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:18