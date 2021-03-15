ФИФА возбудила дела в отношении трёх российских футболистов. Они могли принимать допинг

В Российском футбольном союзе прокомментировали появившуюся информацию о возможном нарушении антидопинговых правил нападающим «Ростова» Владимиром Обуховым.
«Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идёт об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Напомним, Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил и может быть дисквалифицирован на четыре года. Об этом «Чемпионату» стало известно из официального письма от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, которое оказалось в распоряжении нашей редакции.
- 15 марта 2021
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