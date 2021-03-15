Паредес: руководство «ПСЖ» попросило меня больше не говорить о Месси

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес сообщил, что руководство французского клуба запретило ему говорить о возможном трансфере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Ранее Паредес отметил, что хотел бы видеть форварда в парижской команде.
«Руководство «ПСЖ» попросило меня больше не говорить о Месси. Некоторым не понравилась моя позиция по этому поводу, они сочли её неуважительной. Я так не считаю. Месси должен сам спокойно решить в конце сезона, что он будет делать со своим будущим», — приводит слова Паредеса Le Journal Du Dimanche.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
- 15 марта 2021
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