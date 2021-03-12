В «ПСЖ» ответили на вопрос о возможном переходе Месси и Роналду в клуб

Спортивный директор французского «Пари Сен-Жермен» Леонардо ответил на вопрос о возможном переходе в клуб форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что оба футболиста могут покинуть свои клубы в летнее трансферное окно.

«Мы внимательны, на сейчас с Месси ничего нет. Роналду? Нас радует то, что «ПСЖ» почти всегда присутствует во всех новостях. Это хорошо. Трансферное окно очень плавное, есть движение. «ПСЖ» вообще очень желанный клуб. Все великие игроки связаны с «ПСЖ». Это то, что нужно ценить. У нас всегда есть возможность поговорить с великими игроками, которые хотели бы приехать. Но у нас сейчас нет переговоров о новом футболисте», — приводит слова Леонардо Goal.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Роналду стал игроком «Ювентуса» в июле 2018 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 117 млн. С тех пор он провёл за итальянский клуб 121 матч во всех турнирах, забил 92 гола и отдал 22 результативные передачи.