Экс-врач «Торпедо»: Обухов звонит мне и говорит, что это я виноват

Бывший врач «Торпедо» Владимир Аловский, работавший в команде в 2013 году, прокомментировал возможную дисквалификацию его экс-игрока московской команды Владимира Обухова за допинг. Сейчас Обухов выступает за «Ростов».

«Откровенно пытаются всё свалить на меня. Обухов звонит мне, обвиняет меня, что это я виноват. Я помню Князева, Обухова, но мы ничего в их отношении не делали, как и в отношении других. Ни врачи, ни другие люди из «Торпедо» не виноваты в случившемся. Это просто попытки найти крайнего», — сказал Аловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева сказано, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.