«Барселона» — «Уэска»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 15 марта, состоится матч 27-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Уэска». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне при пустых трибунах. Начало — в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Уэска».

Встречу будет обслуживать бригада арбитров, которую возглавит Адриан Кордеро Вега. Ассистенты — Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный арбитр — Алехандро Лусена.

«Барселона» набрала 56 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Уэска» (20) — на последнем 20-м месте. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (63). Второй — «Реал» (57). Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занимает 1-е место в таблице бомбардиров — на его счету 19 голов.