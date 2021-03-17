Рабона Ламелы и другие красивые моменты в подборке лучших голов 28-го тура АПЛ. Видео

28-й тур английской Премьер-лиги получился богатым на красивые голы, особенно на голы со средней и дальней дистанции.

Так, в подборку лучших голов тура попали: результативный удар нападающего «Бёрнли» Дуайта Макнила, гол вингера «Брайтон энд Хоув Альбион» Леандро Троссарда, взятие ворот нападающими «Лестер Сити» Айосе Пересом и Килечи Ихеаначо. Вишенкой на торте стал гол рабоной Эрика Ламелы в северолондонском дерби «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенала».

Лидирует в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити», набравший 71 очко. Ближайший преследователь, «Манчестер Юнайтед», имеет в своём активе 57 очков. Замыкает тройку «Лестер» (56). В зоне вылета — «Фулхэм» (26), «Вест Бромвич Альбион» (18) и «Шеффилд Юнайтед» (14).