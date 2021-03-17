Команда Гвардиолы забивает более 100 мячей в 12-м сезоне кряду

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.

На 12-й минуте встречи нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез сделал передачу полузащитнику «горожан» Кевину Де Брёйне, который в метре от штрафной мощно пробил в касание — мяч от перекладины залетел в цель. Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», именно этот гол стал 100-м для подопечных Хосепа Гвардиолы во всех соревнованиях текущего сезона.

Отмечается, что начиная с 2008 года, каждая команда испанского специалиста покоряла отметку в 100 забитых мячей за сезон (12 сезонов подряд). В общей сложности, команды под его руководством забили 1717 голов в 686 матчах.

Напомним, что в период с 2008 по 2012 год Гвардиола возглавлял «Барселону», с 2013 по 2016 год – мюнхенскую «Баварию», а с 2016 года по настоящее время – «Манчестер Сити».