«Манчестер Сити» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.



На 12-й минуте встречи нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез сделал передачу полузащитнику «горожан» Кевину Де Брёйне, который в метре от штрафной мощно пробил в касание — мяч от перекладины залетел в цель. На 18-й минуте встречи хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден по центру разогнал атаку, далее своевременно отдал пас на ход полузащитнику «горожан» Илкаю Гюндогану, а тот уже ворвался в штрафную и низом направил мяч в ворота мимо вышедшего голкипера.



Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Таким образом, английская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Боруссия» М завершила выступление в турнире.