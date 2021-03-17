Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

«Манчестер Сити» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.

На 12-й минуте встречи нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез сделал передачу полузащитнику «горожан» Кевину Де Брёйне, который в метре от штрафной мощно пробил в касание — мяч от перекладины залетел в цель. На 18-й минуте встречи хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден по центру разогнал атаку, далее своевременно отдал пас на ход полузащитнику «горожан» Илкаю Гюндогану, а тот уже ворвался в штрафную и низом направил мяч в ворота мимо вышедшего голкипера.

Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Таким образом, английская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Боруссия» М завершила выступление в турнире.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2021, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
1:0 Де Брёйне – 12'   2:0 Гюндоган – 18'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021