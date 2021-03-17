Широков – о составе сборной: возьмите меня, я тоже 25-м посижу, премиальные неплохие

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал состав национальной команды на предстоящие матчи.



«Юра Жирков не играет, но других вариантов на эту позицию нет. По нему вопросов нет. Не знаю, чем заслужил вызов в сборную Мостовой. Он мне, может, и нравится, но сидит в запасе. Возьмите меня, я тоже 25-м посижу, тем более, говорят, премиальные неплохие.



Ахметов не вызвал? По каким критериям он вообще в сборную попадает? Не вижу, чтобы он играл на уровне сборной. Но, как говорит Лео Слуцкий, это всё вкусовщина, а определяет всё результат.



Я за Жировым не слежу, ответить на вопросы не могу. Но на этот вопрос может ответить только главный тренер сборной — какие он видит скиллы в этом футболисте. Может быть, заинтересовать российские клубы. Наш парень, немолодой, но опытный. Поигравший в Европе. Не знаю, по каким критериям он вызван. Главный тренер это видит», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».

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