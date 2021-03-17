«После прихода Халка и Витселя «химии» в «Зените» не стало». Широков – о словах Денисова

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал интервью с экс-игроком клуба из Санкт-Петербурга Игорем Денисовым. Последний высказал мнение, что приход Халка и Акселя Витселя внёс разногласия в состав.



«Гарик сказал, почему это раскололо коллектив. И Данни это подтвердил: ребята-иностранцы не понимали, что происходит. Это больше проблемы руководства, которое не смогло решить конфликт. Никто не просил поднимать контракты. Гарик и все русские ребята, группа лидеров шесть-семь человек, ходила и просила усиления: мы хотели не просто выходить из группы, хотели в четвертьфинал и полуфинал Лиги чемпионов. Все были только за, если придёт Снейдер, он бы нам помог. Сколько готовы платить — платите, но мы, наверное, тоже заслужили, чтобы нам добавили. Нам сказали — не вопрос. Но не было такого, чтобы безальтернативно просили добавить нам, притом до уровня иностранцев.



Всё началось, когда мы летели в Самару: Денисов и Митрофанов поговорили, и Гарик неожиданно не попал в состав. Или сам отказался, потому что психологически не мог настроиться. Когда это произошло, я сам просил, чтобы никакие интервью не выходили, и всё прошло бы легче. Но все приняли, к сожалению, другое решение. Не знаю, почему не просчитали. Можно было попросить заблокировать все программные интервью. Ничего страшного не было бы: критичных разногласий не было, встретились — и договорились бы. Гарик свой для клуба парень, он всем сердцем за «Зенит». И сейчас изгой, а кто-то, кто ничего по большому счету не выиграл, преподносится как герой.

Если посмотреть, то за четыре года до Халка и Витселя мы выиграли два чемпионства, Кубок и Суперкубок УЕФА, а с ними — только трофеи в России. Они отличные футболисты, но играли в другой стилистике. Мы шли на первом месте с отрывом, а закончили на втором. Такого единения, как было до них, уже не было. «Химии» не стало», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».