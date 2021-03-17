Жена Мамаева: больше не люблю Испанию. Даже испанское вино больше не пью

Алана Мамаева, супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева, высказалась о своём отношении к Испании после ситуации вокруг предполагаемой измены мужа с гражданкой этой страны.
«Больше не люблю Испанию, даже испанское вино больше не пью. Не беременна она, ребята. И мне скидывали сайт, на котором можно заказать человека, вызвать и просто заплатить деньги. Сейчас неважно, что просит Паша. У меня есть определённое мнение, и оно не поменяется. Не знаю, счастливы ли родители Паши. Наверное, да.
Неправда, что мне нужен был повод для развода. Решение о разводе приняла я. Очень больно за семью, просто уже отревелось. Думаете, мне пофиг? Абсолютно не пофиг. Мне плохо, я страдаю до сих пор. Я, может, даже до конца не осознаю, что происходит. Но что поделать?
Я знаю, с кем муж изменял. На измены глаза никогда не закрывала и не буду этого делать. Один раз простила. Измены не прощала, но дала человеку второй шанс тогда, когда он этого был достоин. И за эти два года он, в принципе, сделал всё для того, чтобы у нас была нормальная семья. Удивительно, что всё так получилось. Но, блин, что поделать?» — сказала Мамаева в прямом эфире в «Инстаграме».
- 17 марта 2021
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