«Муж опять начал гулять». Жена Мамаева уличила футболиста в измене

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, уличила супруга в измене.
Мамаева опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с мужем во время зимних сборов «Ростова», проходивших в Испании.
«Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня всё. Спасибо за сборы, ФК «Ростов», — написала Мамаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Аланы Мамаевой
Фото: «Инстаграм» Аланы Мамаевой
Мамаев является воспитанником «Торпедо». В «Ростов» перешёл в сентябре 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с ростовским клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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