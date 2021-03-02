«Муж опять начал гулять». Жена Мамаева уличила футболиста в измене

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, уличила супруга в измене.



Мамаева опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с мужем во время зимних сборов «Ростова», проходивших в Испании.



«Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня всё. Спасибо за сборы, ФК «Ростов», — написала Мамаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Аланы Мамаевой

Фото: «Инстаграм» Аланы Мамаевой

Мамаев является воспитанником «Торпедо». В «Ростов» перешёл в сентябре 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с ростовским клубом действует до 31 декабря 2021 года.