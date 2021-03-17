Артета: если Эдегор станет лучше у чужих ворот, то превратится в совершенного футболиста

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом».



«Для того, чтобы попасть в состав, нужно выступать на самом высоком уровне. Даже Пьер-Эмерик Обамеянг — не исключение. Мы постараемся выпустить наиболее конкурентоспособную команду и снова победить. С Обамеянгом мы разобрались в тот же день. Всё решилось наилучшим образом, и мы двигаемся дальше.



Мартин Эдегор прекрасно понимает, к чему мы стремимся. Его трудолюбие поражает и он делает то, что, на мой взгляд, может значительно улучшить, а именно: проникновение в штрафную соперника и более решительная игра у их ворот.Он всё время создаёт опасность у чужих ворот. Если Мартин сумеет стать лучше в указанных ситуациях, то станет действительно совершенным футболистом», – цитирует Артету BBC.



Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» -«Олимпиакос» пройдёт в четверг, 17 марта. Начало — в 20:55 мск. Первый матч завершился победой «канониров» со счётом 3:1.