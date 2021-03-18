УЕФА планирует допустить болельщиков на финал Лиги чемпионов

Ожидается, что болельщикам будет разрешено присутствовать на финале Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Стамбуле 29 мая.
Источники в Европейском руководящем органе футбола сообщили ESPN, что, несмотря на сбои в Лиге чемпионов этого сезона, вызванные пандемией коронавируса, растёт уверенность в том, что болельщики будут присутствовать на финале в Турции.
По сведениям источника, маловероятно, что болельщики смогут присутствовать на матчах четвертьфинальной и полуфинальной стадий турнира, но предварительные планы Евросоюза начать с середины мая свободное передвижение внутри Европы увеличили шансы того, что Стамбул примет болельщиков во время финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Пока неясно, какой процент от вместимости стадиона сможет быть занят болельщиками, а также как будут распределяться билеты. В планах УЕФА выделить квоту не только местным любителям футбола, как это было в матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья» (2:1 в дополнительное время), но и распределить часть билетов между финалистами турнира.
Официальная вместимость Олимпийского стадиона имени Ататюрка составляет 80 500 человек. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 примет «Санкт-Петербург Арена».
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