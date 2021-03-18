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Жену футболиста «Зенита» обидели после матча с ЦСКА

Жену футболиста «Зенита» обидели после матча с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Инна Жиркова, жена полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, пожаловалась своим подписчикам в «инстаграме», что её обидели после матча с ЦСКА (3:2).

«Наконец-то я дома! Вы себе просто не представляете. Я прилетела в Москву днём и только сейчас попала домой. Самое главное: я дико замерзла на футболе. Специально ушла пораньше. Думаю: перебегу через дорогу и всё, наконец-то буду в тепле. Но нет!

Сотрудники меня не пустили. Несмотря на то, что у меня был с собой паспорт с пропиской. Меня отправили туда, к метро. Мне вообще пришлось оббежать всю Ходынку. И вместо двух минут я шла домой 20.

Я дико злая! И самое главное — я в шоке от того, как разговаривают сотрудники. Как вообще мужчины позволяют себе так разговаривать с женщиной?!» — заявила жена Жиркова.

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