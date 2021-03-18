Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов извинился за удаление в матче с «Зенитом» (2:3). Игрок выложил в своём «инстаграме» фотографию с подписью.



«Хочу попросить прощения у команды, болельщиков за это ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, и нога по инерции пошла в соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть. Перед Далером ещё раз лично извинюсь на сборе!» — написал Ахметов.



Напомним, На 52-й минуте Ахметов в центре поля очень жёстко сыграл в ногу полузащитника Далера Кузяева. После вмешательства VAR судья показал хавбеку ЦСКА прямую красную карточку.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) лидирует в первенстве.

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