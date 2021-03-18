«Уфа» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 17:00

Сегодня, 18 марта, состоится матч «Уфа» — «Локомотив». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Локомотив» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Локомотив».
«Уфа», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (37) — на четвёртой строчке.
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