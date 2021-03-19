Червиченко: не уверен, что «Спартак» сможет закончить вторым, забавные матчи закончились

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о шансах красно-белых попасть в Лигу чемпионов.



«В «Спартаке» два хороших нападающих: Ларссон и Соболев. Они делают всю погоду и игру. Также Зобнин хорошо смотрится, цементирует, ещё и Жиго вернулся. Весь боевой состав на поле. Ещё бы одним защитником укрепиться: что Маслов нефартовый, что Айртон спорный. Пока нет команды, которая со «Спартаком» сможет биться на встречных курсах, они так и будут соперника избивать, как младенцев. А если кто-то побежит вперёд, то могут возникнуть вопросы. В последних трёх матчах «Спартак» выглядит получше, чем ЦСКА. Второе место в таблице заслуженное. Конечно, с чемпионством вряд ли получится. Не уверен, что «Спартак» сможет закончить и вторым, забавные матчи закончились. Сейчас красно-белых ждут серьёзные испытания: две гостевые игры. Вряд ли в Ростове будет такое судейство, которое дал Москалёв», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

«Промес два раза ошибётся – болельщики «Спартака» испепелят его». Колонка Червиченко Нужно ли уговаривать Тедеско и кто делает погоду в игре красно-белых.