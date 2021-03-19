«Промес два раза ошибётся – болельщики «Спартака» испепелят его». Колонка Червиченко

«Спартак» выиграл третий матч подряд, а Промес вновь порадовал болельщиков «красно-белых». Но Андрей Червиченко с восхищениями не согласен. Причины экс-президент «Спартака» раскрыл в своей новой колонке для «Чемпионата».

Игра весёлая, но я возвращаюсь к тому, что какой-то вредитель существует в нашем футбольном союзе среди тех, кто определяет время матча. Не понимаю, как можно две топовые игры РПЛ поставить в одно время. После счёта 3:0 на «Спартак» уже смотрел одним глазом, а больше следил за матчем «Краснодар» — «Динамо». Там игра была интереснее, насыщеннее. Здесь же, понятное дело, «Урал» во всех аспектах проигрывал. Шансов вообще не было, игроки ужасно сыграли и при первом голе, и при втором. Промес умудрился даже левой забить, чего давно не припомню.



Что касается судейства, единственное, я не понял эпизод на 10-й минуте, когда Соболев ударил по лицу игроку «Урала» — почему не последовало карточки? А так, нормальное домашнее судейство. Все несложные моменты в пользу хозяев поля – это нормально. Ещё непонятна новая трактовка правил: оказывается, Промеса нельзя трогать сзади ниже ватерлинии — за это можно пенальти получить. Имею в виду одиннадцатиметровый на 96-й минуте. Кроме этого, другого нарушения я не разглядел. Если такие ставят, то даже не знаю, может, Соболева хотят сделать лучшим бомбардиром. Ну хоть кто-то у нас хорошо пенальти бьёт. А то пенальти в исполнении Дзюбы – очень тоскливое зрелище.

«Визги болельщиков «Спартака» услышали бы даже марсиане». Колонка Червиченко Чем Соболев лучше Дзюбы и как понимать «танцы» Тедеско вокруг Федуна.

Что касается одиннадцатиметрового в ворота «Спартака», то трактовки мяча, который попадает в руку или плечо в штрафной, я вообще понять не могу. Кому-то ставят, кому-то нет. Даже давняя трактовка, когда при простом касании мяча рукой в штрафной ставили пенальти, и то более логичная. Но на результат матча это всё равно никак не повлияло. Разве что на карму Маслова: совсем парень нефартовый, то себе забивает, то пенальти привозит. Но играет хорошо!

Андрей Червиченко Бывший владелец московского «Спартака» Восторг от Промеса? Зомбированные люди. Я ничего не увидел в Квинси. Да, один раз разобрался с очень посредственным защитником, который дал себя два раза убрать вправо, развернуть влево. Конечно, потом Промес забил, но странно было бы, если форвард, которого продали за 20 млн евро, потом купили за 10, с шести метров не попал бы в ворота.

Восторг от Промеса? Зомбированные люди. Я ничего не увидел в Квинси. Да, один раз разобрался с очень посредственным защитником, который дал себя два раза убрать вправо, развернуть влево. Конечно, потом Промес забил, но странно было бы, если бы форвард, которого продали за 20 млн евро, потом купили за 10, с шести метров не попал в ворота. Согласитесь, при зарплате, в три раза превышающей зарплату Ларссона, Промес точно не сделал и половины того, что сделал Джордан. Отсюда и вывод. Может, Квинси и неплохой игрок, но точно не за те деньги, которые на него были потрачены. А болельщикам рассказали, что это золотой кирпич золотого чемпионства. Но я хорошо их знаю, сегодня они радуются, а завтра Промес два раза ошибётся, и испепелят его как куклу, которую сжигают на Масленицу.

Такой «Спартак» будет бороться за чемпионство! Команда Тедеско растоптала «Урал» У красно-белых три победы подряд. Хотя в ворота «Спартака» опять поставили смешной пенальти.

Андрей Червиченко Бывший владелец московского «Спартака» Пока нет команды, которая со «Спартаком» сможет биться на встречных курсах, они так и будут соперника избивать, как младенцев.

В «Спартаке» два хороших нападающих: Ларссон и Соболев. Они делают всю погоду и игру. Также Зобнин хорошо смотрится, цементирует, ещё и Жиго вернулся. Весь боевой состав на поле. Ещё бы одним защитником укрепиться: что Маслов нефартовый, что Айртон спорный. Пока нет команды, которая со «Спартаком» сможет биться на встречных курсах, они так и будут соперника избивать, как младенцев. А если кто-то побежит вперёд, то могут возникнуть вопросы. В последних трёх матчах «Спартак» выглядит получше, чем ЦСКА. Второе место в таблице заслуженное. Конечно, с чемпионством вряд ли получится. Не уверен, что «Спартак» сможет закончить и вторым, забавные матчи закончились. Сейчас красно-белых ждут серьёзные испытания: две гостевых игры. Вряд ли в Ростове будет такое судейство, которое дал Москалёв. Также остаётся и очный матч с «армейцами», чей график совсем почти дармовой: «Тамбов», «Ротор». У «Зенита» же из серьёзных команд — «Краснодар» на выезде, «Ростов» дома и «Локомотив». Если петербуржцы сами себе не придумают проблем, то оступиться не должны.

Два пенальти, удаление и пять голов — «Зенит» с ЦСКА выдали суперматч! У Семака по-прежнему нет конкурентов в России.

Андрей Червиченко Бывший владелец московского «Спартака» Уговаривать или не уговаривать Тедеско остаться – воля хозяина. Мне такие концерты не очень нравятся, после них бы никого уговаривать не стал.

Уговаривать или не уговаривать Тедеско остаться – воля хозяина. Мне такие концерты не очень нравятся, после них бы никого уговаривать не стал. Но это моя позиция. То, что исполняет Тедеско – игра ва-банк, чтобы отжать немного трансферного пространства и совершать часть трансферов по своему усмотрению.