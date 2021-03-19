Пол Скоулз: с Хендерсоном в воротах я чувствую больше уверенности

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз предположил, что в ближайших матчах основным голкипером команды должен быть Дин Хендерсон.

«Думаю, Хендерсон стал основным вратарём «МЮ». Он выиграл эту борьбу. Давиду де Хеа повезло сохранить своё место в основе после игры с «Эвертоном». Но он допустил ошибки в моментах, где мог сыграть лучше. Это были не грубые ошибки, но с Хендерсоном в воротах я чувствую больше уверенности.

Давид великолепный голкипер и будет играть, если Дин не использует свой шанс. Но пришло время попробовать Хендерсона в нескольких матчах подряд и посмотреть, как он проявит себя. Его вызвали в сборную Англии. Потенциально он может быть первым номером сборной, если сохранит свою форму.

Он допустил ошибку в первой игре, мы это знаем. Но затем он проявил характер. Дин очень спокоен и делает то, что нужно», — цитирует Скоулза BT Sport.