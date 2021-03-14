Сульшер: списывать де Хеа со счетов совершенно неправильно
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о голкипере Давиде де Хеа.
«Де Хеа играет за „Манчестер Юнайтед“ уже десять лет, и он всегда был великолепен. Давид совершал сейв за сейвом и играл на высшем уровне сезон за сезоном. Дэн Хендерсон ещё учится. Он становится всё лучше и лучше. В „Манчестер Юнайтед“ не такого понятия, как бесспорный номер один — нужно постоянно доказывать это на деле.
Я не слепой. За последние пару недель я видел массу материалов в прессе, в которых люди списывают Давида со счетов. Это совершенно неправильно. Де Хеа — лучший голкипер. Его отпустили домой, когда родился его первенец, и Дэн заменил его. Я уверен, что Давид снова будет на вершине», — приводит слова Сульшера Goal.com.
«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по Давиду де Хеа
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