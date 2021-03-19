Джо Харт принёс извинения за скандальный пост после вылета «Тоттенхэма» из Лиги Европы

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Джо Харт неоднозначно отреагировал на вылет «шпор» из Лиги Европы.



В «сториз» на странице Харта в «Инстаграме» был сделан репост публикации «Тоттенхэма» с итоговым счётом, вместе с которым была опубликована подпись «Работа сделана». Вскоре данная публикация была удалена, а сам Харт выступил с заявлением, в котором извинился, отметив, что ошибку допустил человек, ведущий его страницы в социальных сетях.



«Чувствую, что мне нужно принести извинения от своего имени и имени моей SMM-команды. Этот вопрос довели до моего сведения. Я буквально только что узнал, что кто-то из менеджеров, ведущих мою страницу в «Инстаграме», подумал, что мы вчера вечером выиграли со счётом 3:0.



Как бы небрежно это ни звучало, это правда. Такой пост неприемлем, и я уверен, что это раздражает многих людей. Мне очень жаль, что дошло до такого.



Очевидно, что ошибка исходила не от меня, и у меня нет ничего, кроме любви к клубу и поддержки команды в это непростое время. Я так же подавлен, как и парни, так что искренне прошу прощения», – приводит слова Харта Football.Lomdon.

Скриншот скандальной сторис на странице Джо Харта в «Инстаграме» Фото: https://www.instagram.com/joehartofficial/

«Тоттенхэм», проиграв ответный матч 1/8 Лиги Европы загребскому «Динамо» со счётом 3:0, вылетел из розыгрыша турнира, уступив по сумме двух встреч 2:3 (в домашнем матче «шпоры» одержали победу со счётом 2:0).