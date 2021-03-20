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Педро Роша забил гол за «Спартак-2» в матче с «Аланией»

Педро Роша забил гол за «Спартак-2» в матче с «Аланией»
Футбол / РПЛ 0

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимает «Аланию». Встреча в эти минуты проходит на четвёртом поле академии «Спартак» имении Ф. Черенкова. К перерыву счёт 2:0 в пользу московской команды.

На 41-й минуте встречи второй гол за «Спартак-2» забил бразильский нападающий Педро Роша.

Напомним, 19 февраля «Спартак» заявил Рошу на сезон в Российской Премьер-Лиге, однако уже 24 февраля московский клуб исключил 26-летнего бразильского форварда из заявки. Это было связано с возвращением в стан красно-белых нидерландского нападающего Квинси Промеса.

Роша перешёл в московский «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. В 2020 году бразильский футболист играл на правах аренды за «Фламенго».

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