Педро Роша забил гол за «Спартак-2» в матче с «Аланией»

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимает «Аланию». Встреча в эти минуты проходит на четвёртом поле академии «Спартак» имении Ф. Черенкова. К перерыву счёт 2:0 в пользу московской команды.



На 41-й минуте встречи второй гол за «Спартак-2» забил бразильский нападающий Педро Роша.



Напомним, 19 февраля «Спартак» заявил Рошу на сезон в Российской Премьер-Лиге, однако уже 24 февраля московский клуб исключил 26-летнего бразильского форварда из заявки. Это было связано с возвращением в стан красно-белых нидерландского нападающего Квинси Промеса.

Роша перешёл в московский «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. В 2020 году бразильский футболист играл на правах аренды за «Фламенго».