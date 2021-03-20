«Такого безволия не должно быть». Кержаков извинился перед фанатами «Томи» после разгрома

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков прокомментировал поражение в матче 31-го тура ФНЛ с «Факелом» (0:3).

«К сожалению, стоит признать, что проиграли мы сегодня заслуженно, соперник практически во всём нас переиграл. С такой самоотдачей мы не можем рассчитывать на что-то большее. Я извиняюсь перед болельщиками, такого безволия не должно быть на футбольном поле. Искренне обидно за тех людей, которые приходят на стадион, переживают за команду, а мы платим им тем, чем сегодня заплатили.



Мы придерживаемся той модели, которую позиционируем ещё с начала сборов, но сегодня за из-за большого количества брака в центре поля нам не удалось реализовывать задуманное, переводить мяч с фланга на фланг, оставлять крайних нападающих на флангах один в один с защитником для того, чтобы пытаться обыгрывать их. К сожалению, мы увязли в центре поля, потом сбились на силовую борьбу, которую мы постоянно проигрывали. Ну, и плюс нарушение игровой дисциплины, которое привело к назначению пенальти в наши ворота и ко второму голу.



Настрой на «Шинник»? У нас нет другого выхода, как побеждать, но каждому футболисту стоит покопаться в себе для того, чтобы осознать значимость их нахождения здесь и то, что без должной самоотдачи на поле делать нечего», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Томи».

Томская команда проиграла четвёртый матч подряд и занимает предпоследнее место в таблице, набрав 21 очко.