Гвардиола: матч с «Эвертоном» — один из самых сложных за последние четыре месяца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Эвертоном» (2:0).



«Это был действительно тяжёлый матч. Мы видели самоотдачу «Эвертона», насколько они были сосредоточены. «Ириски» действительно агрессивно оборонялись.



Мы не пропустили и были терпеливы. Это одна из самых сложных встреч за последние 4 месяца – с предыдущего перерыва на матчи сборных. За этот период мы показали великолепные результаты и отличную игру.



Сегодня нам пришлось очень сложно, поскольку у них есть опытные игроки, а два человека всегда готовы убежать в контратаку. Мои игроки по-настоящему выложились, и благодаря этому мы добились невероятной победы.



Надеюсь, что в матчах за сборные у моих игроков всё будет под контролем. Я бы хотел, чтобы все вернулись целыми и невредимыми», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Соперник «Ман Сити» по полуфиналу определится по результатам жеребьёвки. На данный момент ещё одним полуфиналистом уже стал «Саутгемптон», победивший сегодня «Борнмут» (3:0). В оставшихся матчах 1/4 финала «Челси» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Лестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед».